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"حكاية اكتئاب".. أغنية جديدة تجمع رامي صبري بشقيقه الراحل

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قام الفنان رامي صبري، بمشاركة بوستر لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حالة اكتئاب"، ووضع صورة شقيقه علي بوستر الأغنية.

ونشر رامي صورة البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "انستجرام"، وعلق قائلًا: "قريبًا.. حالة اكتئاب".

وكان قد أحيا رامي صبري، حفل زفاف لاعب كرة القدم حمدي فتحي، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منذ بضعة أيام.

وأعلن رامي صبري سابقًا، عودته للعمل مرة أخرى بداية من الشهر المقبل، وذلك بعد وفاة شقيقه كريم، مشيرًا إلى أنه سيحتفظ بالحزن في قلبه، لأن الحياة ستستمر مهما حدث.

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا يوم 11 يوليو الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية، وشُيع جثمانه من مسجد الشرطة، ودُفن في مدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور الجنازة كل من المنتج وليد منصور والفنان رامي جمال

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