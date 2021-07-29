كيلليني يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن يوفنتوس

أكد قائد منتخب إيطاليا، جورجيو كيلليني، الذي توج بـ"يورو 2020"، اليوم الخميس، أنه مستمر مع "السيدة العجوز"، وبالتالي سيوقع على عقد جديد الأسبوع المقبل، وذلك بعد نهاية عقده السابق في 30 يونيو.





أزال كيليني (36 عاماً)، بعض الشكوك حول مستقبله، وأكد أنه سيتوجه الإثنين المقبل إلى تورينو، لبدء العمل مع المدير الفني الجديد ماسيميليانو أليغري.





وقال قلب الدفاع الإيطالي: "سأكون في تورينو الإثنين المقبل، حيث ينتظرني أليغري، حتى وإن كان من الجيد حصولي على عطلة أخرى ليومّ، سأحاول إنهاء مسيرتي بالتتويج بألقاب أخرى، لأن الألقاب تزيد من شراهتك نحو تحقيق الانتصارات".





وانتهى عقد كيلليني مع نادي يوفنتوس في 30 يونيو ، وسيوقع المدافع الإيطالي خلال الأيام المقبلة على عقده الجديد مع "البيانكونيري"، الذي ربما يكون لموسمين، وهو ما أشار إليه مؤخراً رئيس النادي، أندريا أنييلي.





ويرتدي كيلليني قميص يوفنتوس منذ عام 2005، وخاض منذ ذلك الحين 535 مباراة، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي تسع مرات، وخمسة ألقاب كأس إيطاليا، ومثلها كأس السوبر الإيطالي.



