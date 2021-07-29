أول تعليق من حمو بيكا عقب خروجه من النيابة.. تفاصيل

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على خروجه من النيابة إثر مخالفة في إدارة مرور الإسكندرية.



وكتب "بيكا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "طول ما اخواتي وجمهوري معايا. هفضل افرح الناس".



وكان حمو بيكا قد تشاجر مع أحد الضباط، بسبب مخالفة لسيارته حيث انتهت رخصته، وقام بتركيب زجاج ملون على الزجاج بدون ترخيص.



يذكر أن حمو بيكا قد آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب أزمته مع عمر كمال، والذي سردها من خلال لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".