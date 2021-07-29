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ننشر حركة تنقلات وتعيينات العمداء الجدد بجامعة االأزهر

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عدة قرارات بتكليات عمداء جدد للقيام بأعمال عمداء بكليات جامعة الأزهر، منها بتكليف الدكتور شعبان كفافي، للقيام بعمل عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق.

كما أصدر قرارًا أيضَا بتكليف الدكتور غانم السعيد، عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة وقرارا بتكليف الدكتورة مفيدة إبراهيم، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ.


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مصر عمداء الازهر جامعة الازهر الازهر

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