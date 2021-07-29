خالد الجندي: "مفسرو الأحلام فهلوية" (فيديو)

انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البرامج التي تقوم بتفسير الأحلام، قائلًا "كلهم نصابين ويعتمدون على الفهلوة".



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "كل برامج تفسير الأحلام نصابين وكلهم في الكليتش".



وأضاف "من يقومون بتفسير الأحلام أوعى تفتكر أنه جاله الوحي باللي بيفسروه هو بيعتمد على الاستنتاجات، والأنبياء فقط هما اللي بينزل عليهم الوحي، زي ما حصل مع سيدنا يوسف".



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد علم فى العلوم الشرعية يسمى تفسير الأحلام، مشيرًا إلى أن كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، مزور وليس له أساس من الصحة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل من يقومون بهذا الأمر يفعلون مجرد تخمين، ومن كانوا قادرين فقط على تفسير الأحلام هم الأنبياء، وكان آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".



وأضاف أنه عمل بتفسير الأحلام وقام بدراستها والبحث فيه واكتشف أنه ليس علمًا ولا يدرس فى أى كلية تدرس العلوم الشرعية.