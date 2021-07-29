Advertisements

خالد الجندي: "مفسرو الأحلام فهلوية" (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البرامج التي تقوم بتفسير الأحلام، قائلًا "كلهم نصابين ويعتمدون على الفهلوة".

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "كل برامج تفسير الأحلام نصابين وكلهم في الكليتش".

وأضاف "من يقومون بتفسير الأحلام أوعى تفتكر أنه جاله الوحي باللي بيفسروه هو بيعتمد على الاستنتاجات، والأنبياء فقط هما اللي بينزل عليهم الوحي، زي ما حصل مع سيدنا يوسف".

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد علم فى العلوم الشرعية يسمى تفسير الأحلام، مشيرًا إلى أن كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، مزور وليس له أساس من الصحة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل من يقومون بهذا الأمر يفعلون مجرد تخمين، ومن كانوا قادرين فقط على تفسير الأحلام هم الأنبياء، وكان آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف أنه عمل بتفسير الأحلام وقام بدراستها والبحث فيه واكتشف أنه ليس علمًا ولا يدرس فى أى كلية تدرس العلوم الشرعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: "ننتظر جميع الاحتمالات والبلايا من أجل الحصول على وطن آمن"

رسالة خالد الجندي لكل من لا يعجبه شيوخ السلطان

خالد الجندي: هكذا تعامل النبي مع شائعات حادثة الإفك

خالد الجندي: تفسير الأحلام ليس علمًا.. وكتاب ابن سيرين مزور

هل النبي كان يجتهد في الأمور الفقهية؟.. خالد الجندي يُجيب

خالد الجندي: لا يوجد علم يسمى بتفسير الأحلام (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

06:30 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان