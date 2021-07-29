Advertisements

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
Advertisements
حُسم أمر رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك عن القلعة البيضاء، بعد توتر علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاجأة من قبل كارتيرون لاعبه بقرار إداري بعدم ضمه لمعسكر برج العرب الحالي والذي يأتي بمثابة فترة إعداد للفريق قبل استئناف مبارياته بمسابقة الدوري وكأس مصر.

علم مسؤولو الزمالك بتوصل عبد الله جمعة لاتفاق نهائي مع إدارة بيراميدز على الانضمام لصفوف الفريق مع بداية الموسم القادم رغم ارتباطه بعقد رسمي مع القلعة البيضاء يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وينوي مسؤولو الزمالك استغلال رغبة عبد الله جمعة في الانتقال لصفوف بيراميدز، في إبرام صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز بالإضافة إلى أحمد أيمن منصور الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والمساك.

ووضع الجهاز الفني أيضا بعض لاعبي بيراميدز ضمن قائمة اهتماماته يأتي على رأسهم رمضان صبحي والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر وجميع المراكز تحت المهاجم وهو ما يفتقده الزمالك خلال الفترة السابقة، وإيريك تراوري والذي تم توظيفه في أكثر من مركز مع فريقه الحالي منها المهاجم ولاعب الوسط والجناحين الأيمن والأيسر.

يضع مسؤولو الزمالك ضمن اعتباراتهم رغبة بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمى جديد عقب نهاية الموسم الجاري، لدعم حراسة مرمى الفريق التي لم تظهر في أفضل صورة لها بالموسم الحالي.

ووضع مسؤولو بيراميدز الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل ضمن دائرة اهتماماتهم للتعاقد مع أحدهم عقب نهاية الموسم الجاري.

وينوي مسؤولو الزمالك بدء التفاوض الرسمي مع إدارة بيراميدز للتعرف على مطالبهم الفنية والمالية لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال الأيام المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الصفقة التبادلية الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

06:30 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان