تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

حُسم أمر رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك عن القلعة البيضاء، بعد توتر علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وشهدت الفترة الأخيرة مفاجأة من قبل كارتيرون لاعبه بقرار إداري بعدم ضمه لمعسكر برج العرب الحالي والذي يأتي بمثابة فترة إعداد للفريق قبل استئناف مبارياته بمسابقة الدوري وكأس مصر.





علم مسؤولو الزمالك بتوصل عبد الله جمعة لاتفاق نهائي مع إدارة بيراميدز على الانضمام لصفوف الفريق مع بداية الموسم القادم رغم ارتباطه بعقد رسمي مع القلعة البيضاء يمتد لنهاية الموسم المقبل.





وينوي مسؤولو الزمالك استغلال رغبة عبد الله جمعة في الانتقال لصفوف بيراميدز، في إبرام صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.





ويسعى الجهاز الفني للزمالك لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز بالإضافة إلى أحمد أيمن منصور الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والمساك.





ووضع الجهاز الفني أيضا بعض لاعبي بيراميدز ضمن قائمة اهتماماته يأتي على رأسهم رمضان صبحي والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر وجميع المراكز تحت المهاجم وهو ما يفتقده الزمالك خلال الفترة السابقة، وإيريك تراوري والذي تم توظيفه في أكثر من مركز مع فريقه الحالي منها المهاجم ولاعب الوسط والجناحين الأيمن والأيسر.





يضع مسؤولو الزمالك ضمن اعتباراتهم رغبة بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمى جديد عقب نهاية الموسم الجاري، لدعم حراسة مرمى الفريق التي لم تظهر في أفضل صورة لها بالموسم الحالي.





ووضع مسؤولو بيراميدز الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل ضمن دائرة اهتماماتهم للتعاقد مع أحدهم عقب نهاية الموسم الجاري.





وينوي مسؤولو الزمالك بدء التفاوض الرسمي مع إدارة بيراميدز للتعرف على مطالبهم الفنية والمالية لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال الأيام المقبلة.



