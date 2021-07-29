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عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن احتمالية رحيل نجم ريال مدريد الإسباني قبل غلق نافذة موسم الانتقالات الصيفية الحالي. 

ويرغب فريق ريال مدريد من رحيل إيسكو هذا الموسم، بدلاً من بيع اللاعب بشكل مجاني الموسم المقبل، حسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الأسبانية.

وينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل 2022، ويريد النادي الملكي الاستفادة من المال وراء صفقة ”ايسكو” حيث يمكن أن يحصل على نادي ريال مدريد ما بين 20 إلى 25 مليون.

ويهتم نادي أرسنال في الحصول على “ايسكو” هذا الموسم، كما أن يريد اللاعب صاحب ال29 الرحيل من النادي الميرنغي، منذ الانتقالات الشتوية الماضية.

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