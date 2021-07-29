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عاجل.. بسمة وهبة تعلن توقف برنامجها تعرف علي التفاصيل !

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن توقف برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور" وذلك خلال شهر أغسطس، على أن يعاود الظهور مجددًا مطلع سبتمبر المقبل حيث تعتبر اجازة للعاملين بالبرنامج.

ووجهت بسمة وهبة، خلال حلقتها الاخيرة  رسالة خاصة للإعلامية إيمان الحصري، قائلةً: "بدعوا لحبيبتي إيمان الحصري والمشاهدين منتظرينك وحشتينا".

وأكدت بسمة، أن برنامجها "90 دقيقة" سيعود مطلع سبتمبر المقبل، بفقرات ولقاءات قوية، مع مسئولين ونجوم الفن والرياضة.

يذكر أن برنامج "90 دقيقة" تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على شاشة "المحور"، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع.

وسبق، وأعلن الإعلامي عمرو أديب، توقف برنامجه “الحكاية” المذاع عبر شاشة قناة “mbc مصر”، كما أعلنت زوجته الإعلامية لميس الحديدي، توقف برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة "ON E'، لمدة شهر على أن يعودا مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.

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