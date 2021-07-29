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شاهد.. التوجيه الرئاسي الجديد بشأن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور ولا جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع أعضاء الحكومة بشأن مبادرة "حياة كريمة".

وقال "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن رئيس الوزراء يتابع مراحل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بنفسه، ويتابع كل تفاصيلها، حيث شدد رئيس الوزراء اليوم على ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزراء لتنفيذ مشروعات المبادرة.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ألا تتوقف المشروعات لأي سبب، وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي حيث هناك أكثر من 4 آلاف قطعة أرض مطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، معلنا أنه بحلول 30 يونيو 2022 سيكون هناك قرى تم الانتهاء منها بالكامل.

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