البرهان: منتسبو الحركات الموقعة على اتفاق «جوبا» جزء أصيل من الحكومة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "منسوبي حركات الكفاح المسلح" الذين وقعوا اتفاقية سلام "جوبا" أصبحوا جزءا أصيلا من مكونات حكومة الفترة الانتقالية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية.





وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان صحفي: أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم تهاني عيد الأضحى المبارك لمنسوبي وزارة الدفاع، في لقاء اليوم الخميس، بحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، والفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، والدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير عام جهاز المخابرات العامة، والفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية، والفريق الركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء ركن محمد علي صبير نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة شركاء السلام أطراف العملية السلمية، وضباط وضباط صف وجنود وزارة الدفاع.





وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - لدى مخاطبته الحضور - أن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية ترحب بمنسوبي "حركات الكفاح المسلح" الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا، متمنيا استكمال متطلبات الانتقال والسلام وعلى رأسها الترتيبات الأمنية.





وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "نعمل على تذليل ما يواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان"، مؤكدا المضي في تنفيذ كافة مراحلها المختلفة.





وثمن الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل الجزء السياسي للقوات المسلحة والداعم لها في رسم السياسات والعلاقات الخارجية.



