Advertisements

البرهان: منتسبو الحركات الموقعة على اتفاق «جوبا» جزء أصيل من الحكومة الانتقالية

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "منسوبي حركات الكفاح المسلح" الذين وقعوا اتفاقية سلام "جوبا" أصبحوا جزءا أصيلا من مكونات حكومة الفترة الانتقالية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية.

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان صحفي: أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم تهاني عيد الأضحى المبارك لمنسوبي وزارة الدفاع، في لقاء اليوم الخميس، بحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، والفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، والدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير عام جهاز المخابرات العامة، والفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية، والفريق الركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء ركن محمد علي صبير نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة شركاء السلام أطراف العملية السلمية، وضباط وضباط صف وجنود وزارة الدفاع. 

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - لدى مخاطبته الحضور - أن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية ترحب بمنسوبي "حركات الكفاح المسلح" الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا، متمنيا استكمال متطلبات الانتقال والسلام وعلى رأسها الترتيبات الأمنية. 

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "نعمل على تذليل ما يواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان"، مؤكدا المضي في تنفيذ كافة مراحلها المختلفة.

وثمن الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل الجزء السياسي للقوات المسلحة والداعم لها في رسم السياسات والعلاقات الخارجية.

أخبار تهمك

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ 43 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

06:30 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان