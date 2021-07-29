اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا فى طوكيو حتى 31 أغسطس المقبل

كشفت مصادر يابانية مطلعة، اليوم الخميس، عزم الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا في العاصمة طوكيو حتى 31 أغسطس المقبل نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو اليابانية".





وذكرت الوكالة اليابانية نقلا عن المصادر قولها " إن الحكومة قد تعلن أيضا تمديد حالة الطوارئ في نفس الفترة في ثلاث محافظات مجاورة لطوكيو - كاناجاوا وسيتاما وتشيبا - وكذلك في محافظة أوساكا، بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز اليابان الإجراءات الاحترازية في محافظات فوكوكا وهوكايدو وكيوتو وإيشيكاوا وهيوجو ".









تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان سجلت رقما قياسيا جديدا في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، فبحلول الساعة السادسة مساء (بتوقيت طوكيو) اليوم تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف إصابة لأول مرة على الإطلاق منذ بدء الجائحة.



