Advertisements

اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا فى طوكيو حتى 31 أغسطس المقبل

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
 كشفت مصادر يابانية مطلعة، اليوم الخميس، عزم الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا في العاصمة طوكيو حتى 31 أغسطس المقبل نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو اليابانية".

وذكرت الوكالة اليابانية نقلا عن المصادر قولها " إن الحكومة قد تعلن أيضا تمديد حالة الطوارئ في نفس الفترة في ثلاث محافظات مجاورة لطوكيو - كاناجاوا وسيتاما وتشيبا - وكذلك في محافظة أوساكا، بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز اليابان الإجراءات الاحترازية في محافظات فوكوكا وهوكايدو وكيوتو وإيشيكاوا وهيوجو ".


تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان سجلت رقما قياسيا جديدا في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، فبحلول الساعة السادسة مساء (بتوقيت طوكيو) اليوم تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف إصابة لأول مرة على الإطلاق منذ بدء الجائحة.

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

06:30 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان