حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم كايزر تشيفز





كشف مصدر داخل جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن حقيقة دخول الفريق فى مفاوضات مع نادى كايزر تشيفز الجنوب إفريقى للحصول على خدمات نوثا نجوكوبو، لاعب الفريق، خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.





وأكد المصدر إن نجوكوبو خارج حسابات الجهاز الفنى لنادى الأهلى، ولا توجد مفاوضات بشأن للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".





وتابع :"لا يتواجد إسم نجوكوبو في قائمة المرشحين للتواجد فى القلعة الحمراء خلال نهاية الموسم، لكن هناك مفاوضات مع أسماء أخرى وصلت لمرحلة متقدمة".



