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حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم كايزر تشيفز
الخميس 29/يوليو/2021 - 07:01 م
غدير أحمد
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كشف مصدر داخل جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن حقيقة دخول الفريق فى مفاوضات مع نادى كايزر تشيفز الجنوب إفريقى للحصول على خدمات نوثا نجوكوبو، لاعب الفريق، خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.
وأكد المصدر إن نجوكوبو خارج حسابات الجهاز الفنى لنادى الأهلى، ولا توجد مفاوضات بشأن للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وتابع :"لا يتواجد إسم نجوكوبو في قائمة المرشحين للتواجد فى القلعة الحمراء خلال نهاية الموسم، لكن هناك مفاوضات مع أسماء أخرى وصلت لمرحلة متقدمة".
يذكر أن النادى الأهلى قطع شوطاً كبيراً فى صفقة التعاقد مع الثنائى لويس ميكيسونى، لاعب فريق سيمبا التنزانى، وأيضا الحصول على خدمات بيرسى تاو، لاعب فريق برايتون الإنجليزى.
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