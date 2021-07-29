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المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ترفض طلب "فيفا" بشأن بلاتر

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم الخميس، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإعادة فتح الدعوى ضد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، بشأن صفقة تتعلق بحقوق البث التليفزيوني.

قال متحدث باسم بلاتر: "رئيس "فيفا" السابق كان يتوقع تلك النتيجة".

وتم اتهام بلاتر ببيع حقوق البث التلفزيوني بأسعار كانت أقل بكثير من القيمة السوقية في ذلك الوقت.

لم تمض الإجراءات قدماً، لأنه نجح في دفوعه، من بين أمور أخرى، بأن القيمة الحقيقية لحقوق البث لا يمكن تحديدها كانت ناجحة.

وتقدم "فيفا" بالشكوى بعد أن شعر بالضرر من مفاوضات رئيسه السابق.

ويتعين على بلاتر مواجهة النيابة العامة في 9 أغسطس، في قضية أخرى تتعلق بدفع مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار)، قدمه "فيفا" للفرنسي ميشيل بلاتيني عام 2011.

وشدد المتحدث على أن حالة بلاتر الصحية لا تزال سيئة، مشيراً إلى أن الاستجواب محدد بساعة ونصف الساعة في اليوم.

وتم إدخال بلاتر (85 عاماً) المستشفى في وقت سابق من هذا العام، ليخضع لعملية روتينية، مما أدى إلى مضاعفات.

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