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هل تورّط نجم دفعة بيروت في قضية مخدرات؟

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت أنباء القبض على شخص يدعى علي كاكولي، بتهمة حيازة المخدرات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي أو إعلان مؤكد من قبل السلطات الكويتية بأن النجم المتورط في قضية المخدرات هو نجم مسلسل دفعة بيروت.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الأمر بشكل رسمي، لأنه من الوارد أن تكون هذه الضجة بسبب تشابه أسماء، وأثيرت التساؤلات هل النجم الكويتي الذي تم القبض عليه هو بالفعل علي كاكولي أم أنه تشابه في الأحرف الأولى من الاسم فقط.

الأمر تم تفجيره على يد الصحفي المتخصص في عالم الجريمة، أبو طلال الحمراني، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تويتر، أعلن فيها القبض على نجم كويتي مشهور بتقديمه لأدوار البطولة في الأعمال الرمضانية، في مطار الكويت وبحوزته شحنة من مخدر الحشي، لتتجه الأنظار بعدها إلى النجم علي كاكولي.

إذ كتب عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات: "القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانيه والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!".

واختتم صحفي الجريمة الشهير تغريدته بوسم "مشاهير الحشيش"، ليدون بعدها تغريدة أخرى كتب فيها: "الممثل المتهم بجلب المخدرات كشف عن اسم ممثلة مشهورة وممثل شاب هم شركاؤه بأحد شقق بيروت استأجروها للتعاطي".

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