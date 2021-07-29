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أسهم أوروبا تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة بعد أرباح قوية للشركات

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس بعد أرباح قوية من شركات سلع رئيسية وإيرباص وغيرها، بينما أظهرت البيانات مستويات قياسية مرتفعة للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مما عزز الثقة في السوق.

وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة ليصل إلى 460.57 نقطة.

وصعدت أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن 3.8 بالمئة وزادت أسهم توتال إنرجيز الفرنسية 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان إعادة شراء أسهم بينما يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز أرباحهما.

وحققت شركات التعدين، وهي بالفعل أفضل القطاعات أداء في 2021، زيادة بنسبة 2.4 بالمئة بعد أن رفعت أنجلو أميركان مدفوعات المساهمين لمستوى قياسي بلغ 4.1 مليار دولار. وتعزز القطاع أيضا بارتفاع أسعار الفضة والذهب.

وزادت أسهم إيرباص بعد أن رفعت أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم توقعاتها للتسليمات والإيرادات للعام بأكمله.

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