مصطفى بكري: 66 ألف عامل مؤقت في "الزراعة" يتقاضون 40 جنيه شهريًا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر ترقية 800 الف موظف أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠ يونيو الماضي، اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،:" أحي رئيس الوزراء الذي عمل على تنفيذ توصيات الرئيس في ترقية الموظفين، وأتمنى من رئيس الوزراء بالنظر إلى العمال المؤقتين في وزارة الزراعة، لن امل في هذا مطلبي"



ولفت إلى أن هناك 66 الف عامل مؤقت في وزارة الزراعة يحصل على راتب شهري 40 جنيه فقط، معقبًا: "عندي امل بتعينهم"



هذا ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.



ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 3062021 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.



ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 3062021 أيهما أكبر.



وفي هذا السياق، تضمن مشروع القرار المذكور استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 3062021، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.



يأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.

