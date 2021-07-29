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عاجل.. كهربا يصعق أسوان بالهدف الأول للأهلي (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:22 م
كهربا
كهربا
علي نبوي
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نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك أسوان.

وفي الدقيقة 22 مرر حسين الشحات تمريرة طولية ضرب بها دفاعات فريق أسوان ليقابلها كهربا بقدمه داخل الشباك معلنًا هدف تقدم الأهلي على أسوان.

ويواجه الأهلي نظيره أسوان حاليا على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة  عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


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