Advertisements

MBC تجدد عقدها مع رحمة رياض لموسم جديد من عراق أيدول و تطلق أغنيتها "الكوكب"

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


لقّبها الإعلام والجمهور والأرقام بنجمة العراق الأولى، وبعد مشاركتها المميّزة في برنامج عراق أيدول، الMBC تجدد عقدها لموسم إضافي يبدأ في شهر سبتمبر.


بالإضافة إلى ذلك، أطلقت رحمة رياض "الكوكب"، الأغنية الرومانسية التي أدتها بأسلوب مختلف، وهي من كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي. أمّا الفيديو على يوتيوب فقط تخطّى المئة ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة من إطلاقه، كما تصدّرت هاشتاغ #رحمة_الكوكب على تويتر في العراق.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ أقل من ساعتين

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

"وعد مني" لـ رحمة رياض تتخطى 100 مليون مشاهدة (فيديو)

بعد نجاح أغنيتها "وعد مني".. رحمة رياض تستعد لسلسلة حفلات غنائية

تشابه أسماء.. "الفجر الفني" يكشف الخطأ في الصورة المتداولة للمطربة رحمة بعد انتشار أخبار إصابتها بـ "كورونا"

MBC تبحث عن مواهب غنائية عراقية فقط.. وفيروس كورونا يعيقها

العراقية رحمة رياض تكشف عن مثلها الأعلي

رحمة رياض الأكثر تداولاً في العراق والخليج وجمهورها يحتفل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان