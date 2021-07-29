MBC تجدد عقدها مع رحمة رياض لموسم جديد من عراق أيدول و تطلق أغنيتها "الكوكب"





لقّبها الإعلام والجمهور والأرقام بنجمة العراق الأولى، وبعد مشاركتها المميّزة في برنامج عراق أيدول، الMBC تجدد عقدها لموسم إضافي يبدأ في شهر سبتمبر.





بالإضافة إلى ذلك، أطلقت رحمة رياض "الكوكب"، الأغنية الرومانسية التي أدتها بأسلوب مختلف، وهي من كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي. أمّا الفيديو على يوتيوب فقط تخطّى المئة ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة من إطلاقه، كما تصدّرت هاشتاغ #رحمة_الكوكب على تويتر في العراق.







