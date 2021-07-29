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أسعار الذهب ترتفع بعد نبرة التيسير النقدي من جيروم باول

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو تموز عند 1827.95 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1826.70 دولار.

وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "سنشهد ارتفاعا في التضخم في المستقبل لأن مجلس الاحتياطي يركز على التوظيف... وهذه بيئة إيجابية للمعادن النفيسة".

وأضاف "هذا ليس انتعاشا سريعا، بل هو شيء أكثر استدامة لأنه لا يوجد شيء يقف في طريق الذهب".

ومما يعزز وجهات نظر باول، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 6.5 بالمئة في أحدث ربع سنة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت 8.5 بالمئة.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وقفزت الفضة 2.9 بالمئة إلى 25.65 دولار للأونصة، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو تموز.

وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1065.49 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2667.03 دولار.

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