رسميا.. الأهلي يفقد نجمه في مباراته المقبلة بسبب الإيقاف

تأكد غياب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة بسبب الإيقاف.





وحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام أسوان.





وكان أيمن أشرف قد حصل على بطاقتين صفراوين في مباراتي الأهلي أمام كلا من البنك الأهلي والإنتاج الحربي.





الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الخميس تأجيل مباريات الدوري الممتاز على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة يوم الأحد المقبل.



