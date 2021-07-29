حارس باريس سان جيرمان ينضم إلى وست هام يونايتد

قال وست هام يونايتد، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، مع إمكانية الشراء الصيف المقبل.





من المرجح أن يكون الفرنسي أريولا الحارس الثاني للفريق خلف البولندي أوكاش فابيانسكي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويز لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم، الذي سينافس فيه في الدوري الأوروبي.





وقضى أريولا الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، الموسم الماضي معاراً لفولهام، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العام، لكنه لم ينجح في منع الفريق اللندني من الهبوط للدرجة الثانية.



