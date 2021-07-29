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حارس باريس سان جيرمان ينضم إلى وست هام يونايتد

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وست هام يونايتد، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، مع إمكانية الشراء الصيف المقبل.

من المرجح أن يكون الفرنسي أريولا الحارس الثاني للفريق خلف البولندي أوكاش فابيانسكي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويز لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم، الذي سينافس فيه في الدوري الأوروبي.

وقضى أريولا الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، الموسم الماضي معاراً لفولهام، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العام، لكنه لم ينجح في منع الفريق اللندني من الهبوط للدرجة الثانية.

وأبلغ أريولا موقع النادي الإلكتروني: "وست هام قدم موسماً رائعاً العام الماضي. شاهدت مبارياته الموسم الماضي لذلك أدرك إمكانياته والمواهب التي يمتلكها، لذلك لا أستطيع الانتظار لبداية مسيرتي مع الفريق".

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