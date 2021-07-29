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سيد رجب ينضم لفيلم محمد عادل إمام "عمهم"

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انضم الفنان سيد رجب، لأبطال فيلم "عمهم" للنجم محمد عادل إمام من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

ويعقد الأخير جلسات عمل مع صناع الفيلم لترشيح باقى الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد موعد التصوير.

وكانت أخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، تأليف وإخراج تامر محسن.

وكانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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