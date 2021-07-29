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الخارجية الأمريكية: عازمون على ألا تحصل إيران على السلاح النووي

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن الولايات المتحدة عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مؤكدا أن "المحادثات النووية" معها "لن تدوم إلى الأبد".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد". كما شدد على أن الولايات المتحدة "عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة".

واسترسل قائلا: "سنبقى حاضرين في المنطقة، ونحن ملتزمون بالدفاع عن شركائنا".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، التي قمعتها قوات الأمن بالقوة، قال أنتوني بلينكن: "نطالب الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني".

ولدى سؤاله عن الوضع في أفغانستان، قال بلينكن: "نلتزم بالدفاع عن أفغانستان، ونحاول جمع الأطراف الأفغانية ومنهم طالبان، للحوار حول مستقبل البلد".

وتطرق وزير خارجية أميركا  للملف العراقي، موضحا: "سندعم القوات العراقية في حربها ضد داعش".

وعن العلاقات الأميركية - الصينية، بيّن بلينكن أن: "الصين لديها رؤية مختلفة عن حقوق الإنسان والملكية الفكرية".

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