محمد الدقاق مهندس ديكور في مسلسل "المماليك" (خاص)





يشارك الفنان الشاب محمد الدقاق حالياً في مسلسل "المماليك"، وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، عمر حسن يوسف، رامي وحيد، تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.



وقال محمد الدقاق في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد دور شاب يُدعى "باسل" ويعمل مهندساً للديكور، مُتمنياً أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



وأعرب محمد الدقاق عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج حازم فودة، مُضيفًا:" هو مخرج شاطر، ومريح نفسياً جداً بيهتم بالممثل تجربة مفيدة جداً بالنسبة ليا".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد الدقاق الدرامية مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، نور محمود، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.