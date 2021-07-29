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موسيماني يتمسك ببقاء نجم الأهلي

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تراجعه عن رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الأخيرة، تمسك المدير الفني بخدمات حسين الشحات لاعب الفريق، بين صفوفه بعد استعادته جزء كبير من مستواه الفني.

وكان الشحات قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن ملعب التتش بالجزيرة، بسبب أدائه الفني خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يصبح عنصر أساسي داخل الفريق.

وفي سياق متصل، تلقي الأهلي خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، اعتبارًا من مباريات الاثنين الموافق 2/8/2021. 

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أنه سيقوم في وقت لاحق بتحديد الجدول الجديد للمباريات في أقرب وقت وإبلاغ النادي به.

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