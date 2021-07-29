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بأمر قضائي.. السلطات الأمريكية تتسلم قطعة أثرية عراقية نادرة (صورة)

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أمرت محكمة أمريكية اتحادية بتسليم قطعة أثرية نادرة، ترجع لحضارة بلاد ما بين النهرين، العراق حاليًا، وهي القطعة المعروفة باسم "رقيم حلم جلجامش" إلى السلطات الحكومية.

ونقلت بي بي سي عربية تفاصيل الخبر، حيث يبلغ عمر القطعة الأثرية ما يقرب من بـ 3500 عام ويعود أصله إلى حضارة بلاد ما بين النهرين في ما يعرف حاليا بالعراق. 

والقطعة تحكل نص نادر من ملحمة جلجامش، إحدى أقدم الأعمال الأدبية في العالم.

ويعتقد مسؤولون أن القطعة دخلت الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ثم بيعت لمجموعة متاجر هوبي لوبي المهتمة بالفنون والحرف اليدوية، واُشتريت لتعرض في متحف الكتاب المقدس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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مصر قطعة أثرية نادرة جلجامش العراق

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