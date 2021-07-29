"التأمينات الاجتماعية" تزف بشرى لـ أصحاب المعاشات



وأشار "عوض"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن العمالة غير المنتظمة تتعرض لمخاطر عديدة منها انقطاع الدخل لفترات، معلقا: "ناس على باب الله"، منوها بأن نقص الوعي التأميني مشكلة كبيرة، حيث أن البعض يعتقد أن ما يدفعونه رسوم وهو غير صحيح، معلقا: "لو دفعت 3 شهور وحصل للشخص ظرف كوفاة مفاجئة.. أسرته ستحصل على حقوقها كاملة".





وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنهم يستهدفون من خلال خطة الإصلاح لمنظومة التامين الاجتماعي الجاري العمل عليها أن يكون الحد الأدنى للمعاش 2000 او 2500 جنيه.



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف العمالة غير المنتظمة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم.