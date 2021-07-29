المؤتمر يشارك في أجندة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي

شارك حزب المؤتمر، أمس الأربعاء، في جلسات ورشة عمل لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي التي نظمها مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية وتم إطلاق برنامج (شركاء في المناخ).



وأوضح الحزب في بيان له، أن البرنامج يهدف إلى مستقبل أكثر استدامة عن طريق وضع اجندة وطنية مشتركة بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتكيف مع تغير المناخ والحد من اثاره السلبية، يأتي ذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الحكومة في مواجهة اثار التغيرات المناخية.



وتضمنت المشاركة عدد من نواب برلمانيين وقيادات حزبية من الأحزاب الممثلة برلمانيًا وقيادات لمنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع البيئة، حيث يأتي البرنامج كفرصة لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا التغير المناخي لوضع اجندة وطنية لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي.



شارك في ورش العمل من حزب المؤتمر احمد خالد نائب رئيس الحزب للادارة المركزية والمتابعة واسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب وعضو المكتب السياسي واحمد عصام مستشار رئيس الحزب لاتصال السياسي والبرلماني واسلام مصطفي مساعد امين الاتصال السياسي.