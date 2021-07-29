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القبض على شاب تنكر في زي نسائي بميت الرومي بالدقهلية

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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.شهدت قرية ميت الرومي التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية،تخفى شاب ثلاثيني عبر ارتدائه النقاب ليتمكن من ممارسة علاقاته النسائية.

تلقي اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهلية إخطارا من مامور مركز شرطة دكرنس يفيد بقيام أهالي قرية ميت الرومي، من القبض علي شخص متخفي بزي نسائي ومرتدي نقاب.

بدات الواقعة حينما كان يسير " م.ف " ٣٠ سنة باحد شوارع ميت الرومي بدكرنس مرتديا زي نسائي ومتخفي في نقاب ويتحدث في هاتفه المحمول، ليستمع له احد الأهالي ويكشف أمره.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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