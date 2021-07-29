الأسهم الأميركية ترتفع مع تسارع النمو الاقتصادي

ارتفعت الأسهم الأميركية اليوم الخميس حيث عززت تقارير أرباح قوية وبيانات تظهر انتعاشا في النمو الاقتصادي الأميركي مشاعر التفاؤل حيال انتعاش مطرد بعد الجائحة.





وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.1 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 34985.99 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.9 نقطة أو 0.07 بالمئة ليسجل 14771.168 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 8.6 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14771.168 نقطة.