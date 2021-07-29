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بـ "ندوات التوعية والعلاج ضد السعار".. بني سويف تواجه مشكلة الكلاب الضالة

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء جمال مسعود السكرتير العام ما تم تنفيذه حيال مشكلة الكلاب الضالة "الضارة" لاسيما وأن المحافظة تستقبل عبر نوافذها التي تتيحها للمواطنين العديد من الشكاوى في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة تكوين فريق عمل من التنفيذيين المختصين والمجتمع المدني المعني بمثل تلك المشكلات، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين مع الأخذ في الاعتبار الرفق بالحيوانات.

ومن جانبه أكد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسؤولي الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان، وذلك بحضور الدكتور عصام يحي مدير عام الطب البيطري، وسمية محمد عادل، والدكتور محمد عويس، وباسم شريف سليمان من جمعية الرفق بالحيوان.

وأوضح السكرتير العام أنه تم الاتفاق على وضع وتنفيذ تصور لمكافحة هذه المشكلة منها: التوسع في عقد ندوات توعوية لنشر الوعي على أن يشترك في ذلك الطب البيطري والصحة والتربية والتعليم والثقافة وجمعية الرفق بالحيوان، وتكثيف حملات صيد الكلاب وتطعيمها ضد السعار، مع تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن لسرعة التعامل معها.

ومن ناحيته شدد المحافظ على تكثيف حملات الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية وتحديد الأماكن والنقاط الساخنة بالشوارع والميادين التي تعاني من انتشار الكلاب الضارة، مع ضرورة أن تمتد حملات التوعية إلى القرى والعزب وأن يحاضر فيها مختصون، وأن تشمل رسائل توعوية واضحة لكيفية التعامل مع الكلاب الضارة والإبلاغ عن أماكنها، للتعامل المناسب معها عن طريق الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ بني سويف دعمه لكل جهود الطب البيطري بالتنسيق مع المجتمع المدني في هذا الشأن، وأنه سيكلف رؤساء الوحدات المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة تحت إشراف مباشر من السكرتير العام، وذلك حرصا على سلامة أهالينا في كل ربوع المحافظة، خاصة وأنه كل يوم ترد شكاوى عديدة من تضرر بعض المواطنين من الكلاب الضارة.

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