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فتح باب التقديم لـتجربة ريف-آرت العمودية حتى 18 سبتمبر

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت إدارة الدورة الثانية من تجربة ريف – آرت للأفلام العمودية، فتح باب التقديم خلال الفترة من 18 يوليو حتى 18 سبتمبر المقبل لصناع الافلام العرب، ومن المقرر إقامة الدورة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، وهو أول مبادرة للأفلام العمودية في الشرق الاوسط.

وأقيمت الدورة الأولى من ريف-آرت في مايو 2020 على الإنترنت نظراَ لظروف أزمة كورونا، وهو أول مبادرة للأفلام العمودية في مصر والتي لا تحتاج لتنفيذها سوى أن تدير عدسة الكاميرا أو الموبايل 90 درجة مئوية وتبدأ التصوير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الدعاية والتسويق للتجربة، حيث عقدت شراكة إعلامية مع التجربة.

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