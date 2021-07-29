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اللجنة البارالمبية المصرية تختار محمد عادل حسني رئيسا شرفيا لمنتخب مصر لكرة القدم للمبتورين

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:18 م
محمد عادل حسني
محمد عادل حسني
الفجر الرياضي
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وقع اختيار اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، على اختيار الأستاذ محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، رئيسا شرفيا للمنتخب المصري لكرة القدم للمبتورين بالبطولة الافريقية للمبتورين.

أكدت الدكتورة حياة خطاب ان اختيار الأستاذ محمد عادل حسني، جاء من منطلق ما شهدته اللجنة البارالمبية من حرص للأستاذ محمد على الارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف المجالات وخاصة في دعم الابطال الرياضيين البرالمبيين.

مضيفة، أن اللجنة البارالمبية ثمن كل المجهودات التي يبذلها الجميع من اجل ابطال الإرادة والتحدي والعمل على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

ولذلك فقد قررت اللجنة البارالمبية اختيار محمد عادل رئيسا شرفيا للمنتخب المصري لكرة القدم للمبتورين، وذلك اثناء مشاركته في البطولة الافريقية للمبتورين والمقرر اقامتها في تنزانيا خلال شهر أكتوبر 2021.

وقامت شركة الشبه خلال هذا العام بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والاجتماعية وأيضًا الأحداث المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي تخدم الشباب المصري في كل المجالات، حيث أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمات مختلفة للمجتمع المصري عن طريق ثقل الشباب والنشء بالمعلومات والإمكانيات التي تمكنهم من اختراق سوق العمل، كما تعمل الشركة على تنمية مواهب الشباب المختلفة في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة الذي يعتبر أساس لترسيخ الأخلاق والمثل والقدوة في نفوس الشباب.

وتعد شركة الشبه برئاسة محمد عادل حسني أحد أهم الشركات الداعمة للرياضات الفردية المصرية حيث أنها الراعي الرسمي للاعب الشاب أحمد أسامة الجندي بطل أولمبياد الشباب في الخماسي الحديث وأفضل لاعب ناشئ في العالم وصاحب برونزية بطولة العالم والذي يمثل أحد أهم الفرص المصرية للحصول على ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 التي انطلقت 23 يوليو الجاري.

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محمد عادل حسني اللجنة البارالمية

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