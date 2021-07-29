محمد رمضان يتعاون مع ميشيل موروني.. تعرف على التفاصيل!





شارك الفنان محمد رمضان، تفاصيل تعاونه في كليبه الجديد مع الفنان الإيطالي ميشيل موروني المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة في دبي.



ونشر محمد رمضان، صورة له برفقة الفنان الإيطالي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلا: "ترقبوا الفيديو الموسيقي القادم مع ميشيل موروني ثقة الله نجاح محمد رمضان MR1".



من ناحية أخرى، شارك مدير التصوير أحمد بشاري، فيديو كواليس تصوير مشاهد الفنان محمد رمضان لإعلان اللعبة العالمية "فرى فاير"، والذي شارك بها كأول عربي مؤخرًا، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وظهر رمضان خلال الفيديو، وهو يتدرب على أصعب المعارك التي يخوضها خلال اللعبة، والذي أدت في وقت سابق إلى إصابته ببعض الحروق في ظهره.



