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الزمالك يتغلب على أبها السعودي بثنائية في ودية مثيرة
الخميس 29/يوليو/2021 - 08:21 م
رامي بشاي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبها السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش ومحمد عبد الشافي و محمود علاء و محمد عبد الغني و حمزة المثلوثي وطارق حامد و محمود عبد العزيز و إسلام جابر و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى أبها السعودي، في حين نجح دفاع الأبيض في التعامل مع هجمات الضيوف، وواصل الأبيض هجومه للتسجيل حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بضربة رأس في المرمى، وكثف الفريق محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني يدفع الجهاز الفني بمحمد أبو جبل بدلا من جنش وأيمن حفني بدلا من إسلام جابر، وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللقاء، ودفع الجهاز الفني للأبيض بكل من محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وأحمد زكي ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما و محمود عبد الرازق شيكابالا ومروان حمدي وحميد أحداد، بدلا من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وطارق حامد و محمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
وفي الدقيقة 65 ينجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن ينجح صالح العمري في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 69.
وحاول الزمالك تعزيز التقدم في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
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