في ثاني حلقاته من الأراضي الفلسطينية.. 'بيت للكل' يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

يستضيف غدًا الجمعة، برنامج بيت للكل رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، وحديث حول الدور العربي والمصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.





وتُعتبر حلقة "بيت للكل" التي ستُذاع غدًا الجمعة، هي ثاني حلقة يتم تسجيلها في فلسطين منذ انطلاق البرنامج، وتم تصويرها في متحف الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش بمدينة رام الله.





كما تستضيف الحلقة في الجزء الثاني، الأديب الحيفاوي محمد علي طه، فيما حملت الحلقة عنوانًا رمزيًا، وهو "فلسطين في الوعي والوجدان العربي"، وتحت هذا السقف أفاض ضيفا الحلقة بالكثير مما يعتمل الذاكرة والعاطفة والوجدان العربي، وكيف تحتفظ فلسطين بذاكرة حية مليئة بالخواطر والثناء والوفاء والعرفان للجيش المصري، وكذا الأردني والعراقي مقابل دفاعهم عن ثرى فلسطين، والمكانة التي يحتلها كل عربي ساهم في نصرة فلسطين، والدفاع عن ترابها.



