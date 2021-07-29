مصطفى ثابت عن مستقبل ما يحدث في تونس: "الإجابة مصر"

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان والجماعات المشابهة لا تؤيد فكرة الأوطان، وتتحرك بهدف تحقيق مصالح الجماعة فقط، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرًا أفضل من أن لا تأتي.



وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ما يحدث في تونس خلال الفترات السابقة كان ينبئنا بما يحدث في مصر، وكنا دائمًا نقول "الإجابة تونس"، ولكن ما يحدث الآن العكس، فعند السؤال عن مستقبل ما يحدث في تونس، تكون الإجابة "مصر".



ولفت إلى أن حزب النهضة عمل خلال الفترة الأخيرة على تعويض الجمعات الإرهابية التي سجنت سابقًا بتعويضات كبيرة جدًا، رغم ما تمر به تونس من أوضاع اقتصادية صعبة.

