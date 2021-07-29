التأمينات الاجتماعية تُصدر توضيحًا هامًا لـ العمالة غير المنتظمة

وأشار "عوض"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه حال وضع قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة غير المنتظمة، فأنه سيسهل مد الحماية الاجتماعية لهم، منوها بأن قانون المعاشات الجديدة به مزايا عديدة للعمالة غير المنتظمة.





واوضح أن قانون المعاشات الجديد حدد تعريف العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن العامل غير المنتظم عليه دفع 120 جنيه شهريا حتى يستفيد من منظومة التأمينات الاجتماعية، ويحصل على معاش في 3 حالات، وهى بلوغه سن الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة.





وأضاف أن العامل غير المنتظم يعامل معاملة موظف الحكومة، ومعاشه يورث بشرط أن يكون سدد قيمة الاشتراك لمدة 3 شهور متواصلة، لافتا إلى أن من فئات العمالة غير المنتظمة عمال البناء والتشييد، وعمال المحاجر، وعمال النقل البري كسائقين النقل والميكروباص، وعمال الصيد في البحر والبحيرات، وأي صاحب حرفة يمارسها من منزله كنجار أو سباك أو حلاق، معلقا: "مفيش مهنة في مصر لا تخضع لمنظومة التأمين الاجتماعي".



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ملف حصر العمالة غير المنتظمة توليه الدولة اهتماما كبيرا، وهناك تنسيق بين عدد من الوزارات والجهات في هذا الملف.