Advertisements

التأمينات الاجتماعية تُصدر توضيحًا هامًا لـ العمالة غير المنتظمة

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ملف حصر العمالة غير المنتظمة توليه الدولة اهتماما كبيرا، وهناك تنسيق بين عدد من الوزارات والجهات في هذا الملف.

وأشار "عوض"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه حال وضع قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة غير المنتظمة، فأنه سيسهل مد الحماية الاجتماعية لهم، منوها بأن قانون المعاشات الجديدة به مزايا عديدة للعمالة غير المنتظمة.

واوضح أن قانون المعاشات الجديد حدد تعريف العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن العامل غير المنتظم عليه دفع 120 جنيه شهريا حتى يستفيد من منظومة التأمينات الاجتماعية، ويحصل على معاش في 3 حالات، وهى بلوغه سن الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة.

وأضاف أن العامل غير المنتظم يعامل معاملة موظف الحكومة، ومعاشه يورث بشرط أن يكون سدد قيمة الاشتراك لمدة 3 شهور متواصلة، لافتا إلى أن من فئات العمالة غير المنتظمة عمال البناء والتشييد، وعمال المحاجر، وعمال النقل البري كسائقين النقل والميكروباص، وعمال الصيد في البحر والبحيرات، وأي صاحب حرفة يمارسها من منزله كنجار أو سباك أو حلاق، معلقا: "مفيش مهنة في مصر لا تخضع لمنظومة التأمين الاجتماعي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر التامينات مصر تامين اجتماعي التامينات الاجتماعية

أخبار تهمك

موسيماني يتمسك ببقاء نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

الزمالك يتغلب على أبها السعودي بثنائية في ودية مثيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الدحيل القطري يُعلن التعاقد مع فرجاني ساسي

منذ ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شاهد.. التوجيه الرئاسي الجديد بشأن مبادرة "حياة كريمة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يزف بشرى سارّة لأصحاب المعاشات

"البدوي" يطالب النواب بعقد جلسات مع ممثلي اتحاد العمال وأصحاب المعاشات لمناقشة قانون التأمينات‎

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عاما

برلمانية: الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية إنجاز جديد لأصحاب المعاشات في عهد السيسي

"الطماوي": قانون التأمينات الجديد بمثابة انفراجة وحل جذري لأزمات أصحاب المعاشات

برلمانية: قانون التأمينات وضع خطة لمعالجة العجز المالي بنظام المعاشات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

05:48 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان