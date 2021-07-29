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مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصارًا لكل الدول العربية والإسلامية

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير جريدة الفجر، إن إخوان تونس حاولوا أن يسيطروا على جميع مؤسسات الدولة التونسية، لذلك خرج الشعب التونسي "عن بكرة أبيه" لتأييد قرارات الرئيس التونسي.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قرارات الرئيس التونسي تهز أعتى الدول، ورغم ذلك لم تهز تونس، وهذا دليل على أن قرارات الرئيس التونسي مؤيدة من الشعب.

وأشار إلى أن تونس شهدت فساد كبير جدًا خلال حكم الإخوان، معقبًا: "إخوان تونس لم يهتموا سوى بتحقيق مصالهم، وما حدث انتصار لكل الدول العربية والإسلامية على الجماعات الفاشية التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب التونسي"

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