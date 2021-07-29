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عاجل.. جملة فنية تهدي الأهلي الهدف الثاني في شباك أسوان (فيديو)
الخميس 29/يوليو/2021 - 08:27 م
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه أمام أسوان بالمباراة المقامة بينهما على استاد بتروسبورت.
وفي الدقيقة 65 مرر علي معلول كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليقابلها شريف بقدمه داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني.
ويتقدم الأهلي على أسوان بهدفين دون رد سجل الهدف الأول محمود كهربا فيما أحرز الثاني محمد شريف بالمباراة المقامة على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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