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بمناسبة ذكرى رحيله.. العالم الراحل أحمد زويل في حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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حلقة خاصة من برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء الليلة الخميس، بإذاعة الشرق الأوسط عن العالم الراحل بمناسبة ذكرى رحيله يوم 2 اغسطس 2016.

وتتضمن الحلقة إذاعة حوار خاص وحصرب لشبكة الشرق الأوسط معه، عقب حصوله على جائزة نوبل عام 1999، كما تتضمن أيضًا استضافة بعض الشخصيات العلمية المرموقة، منهم العالم الدكتور أحمد عكاشة، والعالمة الدكتورة لطفية النادي.

 ويتحدث الضيوف عن مسيرة العالم الراحل، وأحلامه لبلده، الذي نقدمه كقدوة طيبة ونموذج يُحتذى للشباب في العلم والعمل والعطاء.

يذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.

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ذكرى رحيل أحمد زويل الفجر أذاعة الشرق الأوسط أحمد زويل

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