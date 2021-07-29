Advertisements
بمناسبة ذكرى رحيله.. العالم الراحل أحمد زويل في حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط
الخميس 29/يوليو/2021 - 08:29 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
حلقة خاصة من برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء الليلة الخميس، بإذاعة الشرق الأوسط عن العالم الراحل بمناسبة ذكرى رحيله يوم 2 اغسطس 2016.
وتتضمن الحلقة إذاعة حوار خاص وحصرب لشبكة الشرق الأوسط معه، عقب حصوله على جائزة نوبل عام 1999، كما تتضمن أيضًا استضافة بعض الشخصيات العلمية المرموقة، منهم العالم الدكتور أحمد عكاشة، والعالمة الدكتورة لطفية النادي.
ويتحدث الضيوف عن مسيرة العالم الراحل، وأحلامه لبلده، الذي نقدمه كقدوة طيبة ونموذج يُحتذى للشباب في العلم والعمل والعطاء.
يذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements