الأمن الروسي يكشف خلية إرهابية تنتمي لـ "داعش" في منطقة تيومين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه قواته تمكنت من كشف خلية تنتمي إلى تنطيم "داعش" الإرهابي في منطقة تيومين .





وأضاف أن أحد أعضاء الخلية كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المزدحمة بالمنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الخميس.





وفي هذا الصدد، ذكرت المخابرات الروسية، أنه تم تحييد اثنين من المسلحين نتيجة العملية الأمنية، مشيرة إلى أن الخلية الإرهابية السرية كانت تضم مواطنين من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في أماكن تجمع المواطنين.





وأكدت المخابرات، أنه أثناء تنفيذ عملية للقبض على زعيم الخلية الإرهابية شريكه في ضواحي تيومين ، أبدى المذكوران مقاومة مسلحة لقوات الأمن وتم القضاء عليهما. وخلال العملية، لم يصب بأذى أي شخص من قوات الأمن والسكان المحليين.



