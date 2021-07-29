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زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "بتهيني قدام الناس وبتستقوى بأهلها"

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، واتهمها بأنها تتطاول عليه وتهينه أمام الآخرين، وتستقوي بأهلها الأغنياء، الذين يهددونه أيضا بالاعتداء عليه إذا حاول أن يفرض سيطرته عليها.

وقال الزوج في دعواه، إنه تزوج منذ عامين فقط، ومنذ فترة الخطبة كانت "مش عاجبها العجب"، ويحاول أن يرضيها بكافة الطرق، سواء في تجهيز الشقة أو العفش أو أي شيء بينهما، وكان في بعض الأحيان يضطر أن يلجأ إلى صديقاتها لكي يحاولون إقناعها.

وأضاف الزوج أنه بعد الزواج بدأ يشعر أن الزوجة تحتقره، وتتعمد إهانته أمام أهله وأقاربه، ودائما ما تتحدث عن عيوبه وأنه مقصر في حقها ولا يستطيع أن يكفي كل احتياجاتها، ومطالبها، وأنها عندما كانت تعيش مع أهلها كانت تعيش حياة أفضل.

وتابع أن زوجته تغضب كثيرًا على أي تصرف مهما كان صغيرًا، وعلى الفور تترك المنزل وتتجه إلى أهلها الذين تستقوي بهم عليه، ودائما تقول له: "هخليك تلحس التراب عشان ترجعني"، لافتًا إلى أن أهلها يقفون إلى صفها ويتعمدون إهانته وإذلاله عندما يذهب لإعادتها مرة أخرى.

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مصر محكمة الاسرة زوجة زوج دعوى نشوز

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