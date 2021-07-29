Advertisements

تشكيل مصر المتوقع ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:33 م
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم 31 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.
خط الوسط: أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي.
خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاوليمبي رياضة تشكيل مصر الاولمبي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. الدحيل القطري يُعلن التعاقد مع فرجاني ساسي

منذ ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتمسك ببقاء نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتغلب على أبها السعودي بثنائية في ودية مثيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. التوجيه الرئاسي الجديد بشأن مبادرة "حياة كريمة"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع في أولمبياد طوكيو 2021

تشكيل منتخب مصر المنتظر في أولمبياد طوكيو 2021

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

الشوط الاول.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على أستراليا بهدف رائع

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

05:48 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان