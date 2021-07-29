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نائب الكنيسة السريانية يترأس احتفالات القديس كلينيكوس الشهيد

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يترأس مارافرام انطون سمعان، النائب البطريركي للكنيسة السريانية الكاثوليكية، الاحتفالات على مدار اليوم بعيد القدّيس كلينيكوس الشهيد.

كما يترأس النائب البطريركي الاحتفالات على مدار اليوم بعيد القدّيسة مرتا أخت لعازر، ولعازر هو احد اصدقاء المسيح المقربين، ورسله السبعين وذكرت النصوصن الانجيلي عنه انه تعرض للوفاة وظل متوفيا لمدة اربعة ايام، حتى انتن في قبره، الا ان السيد المسيح بعد ذلك قام بإقامته من بين الاموات.

وتعتبر حادثة اقامة اليعازر من بين الاموات احدى الاحداث التي تعتمد عليها الكنائس المصرية والعالمية في اثبات لاهوت المسيح اي اثبات ان المسيح هو اللخ الظاهر في عيئة وصورة جسد

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