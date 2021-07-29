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مديرة حضانة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن نسيان طفل داخل باص لمدة ساعتين

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة هبة طعيمة، مديرة حضانة بمدينة المستقبل، التفاصيل المتعلقة بحالة الطفل يحيى الذي فقد حواسه بعد نسياته في باص لمدة ساعتين، قائلة " أنا متعاطفة مع الطفل يحيى لأبعد الحدود واشعر بالألم لما أصابه جراء الإهمال".

وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "أنا متعاطفة مع يحيى زي والدته ويمكن بدعيله اكثر منها، والطفل يحيى غير مقيد في الحضانة، وإحنا غير مسئولين عن التوصيل من وإلى الحضانة".

وتابعت "الطفل يحيى منقطع عن الحضانة منذ شهر مايو الماضي، وفوجئت بوجوده يوم الخميس الموافق 17 يوليو وده كان يوم فن داي للأطفال، وبعدها لقيت مسئولة الريسبشن المسئولة عن توصيل الأطفال بتقولي أنا نسيت زجاجة الكحول بره وهخرج اجيبها، وبعدها لقيت حد بيصرخ بره الحضانة وعلى إيديها الطفل يحيى مولع".

واستطردت "طلبت من المشرفة أنها تخده وتحطه تحت المياه، وبعدين لقيتها بتصرخ أن الطفل مش بيتنفس، وبعدها المشرفة وقعت على الأرض، وروحت الطوارئ وراء الحضانة عالطول لقياس ضغط الدم والحرارة، والطوارئ طلبت عربية إسعاف لأنه محتاج لأكسجين، فور إبلاغي بإصابة الطفل تحركت لإسعافه ونقله لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولم أكن بوجود الطفل يحيى بالسيارة ولم أبلغ الدكتور المعالج بطبيعة إصابته كما أفادت والدة الطفل ".

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