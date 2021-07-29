"سلطة مجرمة".. إليسا تهاجم السلطات اللبنانية عقب حريق الغابات

عبرت المطربة إليسا عن استيائها، عقب اشتعال الغابات في لبنان مرة أخرى، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت إليسا" قائله: "سلطة مجرمة فاسدة عم تتفرج عا الحرائق متل ما تفرجت عا نيترات الامونيوم !!!يعني كل لبناني رح يرجع ينتخب نفس هل الطبقة بكون مجرم بحق بلدو وبحق شعبو!!!".



وكان الدفاع المدني في لبنان قد أعلن عن أن حريقا اندلع في منطقة غابات جبلية شمال البلاد وصل إلى خارج بعض المنازل السكنية واسفر عن مقتل شابًا يبلغ من العمر 15 عامًا كان يساعد رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

