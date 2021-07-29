مصطفى ثابت: إخوان تونس حكموا لمصالحهم.. وأزمة كورونا عرتهم

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن أزمة كورونا عرت إخوان تونس، خاصة وأن جماعة الإخوان لم تسع لتحقيق مصالح الشعب التونسي، ولكنها كانت تعمل من أجل تحقيق مصالح الجماعة فقط.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إخوان تونس كانت تعمل على استصدار قانون لتعويض مساجين الجماعة الإرهابية، رغم ما تمر به تونس من أزمة اقتصادية صعبة.



