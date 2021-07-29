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مصطفى ثابت: ما حدث في تونس ربيع بعد شتاء.. وتجربة مصر رائدة

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن التجربة المصرية مع جماعة الإخوان كانت رائدة، وساعدت كافة الشعوب في معرفة حقيقة جماعة الإخوان، مضيفًا أن ما حدث في تونس حدث تاريخي للمنطقة العربية وليس لتونس فقط.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قيام جماعة الإخوان بتحركات مسلحة بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، أمر صعب، خاصة وأن أغلب الشعب التونسي مع قرارات الرئيس ويدعم الدولة.

ولفت، إلى أن ما حدث في تونس ربيع بعد شتاء، مشيرًا إلى أن الثورة في تونس بدأت بأهداف راقية، ثم توغل الإخوان في مؤسسات الدولة، مما انعكس على تردي الأوضاع، معقبًا: "ما حدث في تونس ربيع ثم شتاء ثم ربيع".

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