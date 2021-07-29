38.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 38.8 مليون درهم فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 15.3 مليون درهم.





وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021 توزعت بواقع 87.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و48.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.





وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 97.8 مليون درهم أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 63.2 مليون درهم .





وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي : حافظت مؤشرات الأداء على طابعها الإيجابي إلى حد بعيد استمرارا للمسار الذي اتخذته خلال العام 2020 وانعكاسا للأداء الاقتصادي المتميز في دبي ودولة الإمارات حيث حافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين عبر استقطاب العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد واجتذب 1842 مستثمرا جديدا بينهم 315 مؤسسة استثمارية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2021 إلى 847,939 مستثمرا ينتمون إلى 207 جنسيات شكل المستثمرون الأجانب 69% من المستثمرين الجٌدد بواقع 1270 مستثمرا.





وأشار كاظم إلى ارتفاع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 388 مليار درهم بزيادة نسبتها 14% كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 13% بالرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 8.4% قياسا إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2020 إلى 28.5 مليار درهم.





وأضاف : واصل المستثمرون الأجانب حضورهم الملفت في السوق إذ استحوذوا على 48.2% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بما يعادل 13.7 مليار درهم وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2021 الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وهو ما لوحظ بوضوح خلال الدورة الأخيرة من مؤتمر المستثمرين العالميين 2021 التي نظمها السوق في مايو الماضي.





وقال : نعمل على ترسيخ مكانة سوق دبي المالي كبوابة رئيسية للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص ..مشيرا إلى أن السوق يعد حاليا من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيرا لفئات أصول ومنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها .. وأكد أن السوق يتحرك بدأب نحو توسعة نطاق تلك الفرص وإضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة بما يمنح المستثمرين بدائل متنوعة ومرونة عالية في إدارة محافظهم الاستثمارية.





وأوضح أن النصف الأول من العام 2021 شهد تكثيفا لجهودنا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدة السوق المتنامية من المستثمرين وذلك من خلال إدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs وكذلك إدراج صندوق استثماري جديد للمؤشرات المتداولة يُعد الثاني من نوعه كما قام السوق في أبريل الماضي بإطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لكل من أرامكس العربية للطيران والإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ ليرتفع بذلك عدد الشركات التي يوفر السوق عقودا مستقبلية مرتبطة بها إلى 8 شركات.